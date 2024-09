- As agências de aplicação da lei estão a examinar as ameaças perpetradas nos locais de votação.

Após um incidente em uma cabine de votação em Gera, as autoridades apresentaram uma queixa por ameaças. Um indivíduo usando uma camiseta do Alternative für Deutschland (AfD) apareceu para votar pela manhã, segundo um representante da polícia. O supervisor da cabine de votação pediu ao indivíduo que tirasse a camisa, uma vez que a promoção de partidos políticos era proibida dentro da cabine de votação.

O indivíduo concordou com o pedido, mas ao sair da cabine de votação, fez uma ameaça de "voltar" devido à sua insatisfação com a situação. As autoridades apresentaram uma queixa e advertiram o indivíduo. Várias fontes de notícias já haviam cobrindo o incidente.

Além disso, a polícia em Erfurt está examinando vários casos de vandalismo político ("Höcke é um nazista") perto de estações de votação durante a noite de sábado, segundo um porta-voz da polícia, sob suspeita de dano à propriedade.

