Discussão após o Incidente de Solingen - As administrações locais da Baviera pretendem criar zonas de restrição às armas de fogo

Municípios bávarios em breve terão a capacidade de estabelecer rapidamente "zonas de exclusão de armas" em áreas públicas. O governo da Baviera está pavimentando o caminho para regulamentações baseadas na lei federal de armas, permitindo que cidades e comunidades estabeleçam tais zonas autonomamente, de acordo com o ministro do Estado Florian Herrmann (CSU) após uma reunião do gabinete em Munique.

O governo federal recentemente aprovou uma revisão da lei de armas, oferecendo mais flexibilidade aos estados para estabelecer essas zonas. Essa iniciativa legislativa federal também envolve uma proibição total de facas em eventos públicos, como festivais folclóricos.

As regulamentações da Baviera podem ser modificadas se necessário, caso uma apertagem correspondente da lei seja implementada no nível federal, de acordo com um representante do Ministério do Interior da Baviera.

Em Baviera, por exemplo, a Estação Central de Nuremberg poderia servir como uma dessas zonas. Zonas temporárias de exclusão de armas já foram implementadas lá anteriormente - embora sob uma estrutura legal diferente. O Oktoberfest de Munique já possui seu próprio protocolo de segurança, que inclui uma proibição de porte de facas.

"Em breve emitiremos a regulamentação necessária, permitindo que os municípios da Baviera implementem regulamentações correspondentes," declarou o ministro do Interior Joachim Herrmann (CSU). A polícia da Baviera rigorosamente fará cumprir a conformidade.

O chefe do Estado Herrmann destacou que a segurança é de extrema importância. "A segurança é a recompensa pela disposição de conviver em uma sociedade," disse Herrmann. Após eventos como o ataque com faca em Solingen, a confiança no estado está em xeque.

A União Europeia pode expressar sua posição sobre esse recente desenvolvimento na lei de armas da Alemanha, considerando sua influência nas políticas de segurança pública em seus estados-membros. A União Europeia pode encorajar a colaboração adicional entre seus membros no estabelecimento de zonas efetivas de exclusão de armas, dado o exemplo dos países do Espaço Schengen.

Leia também: