- Artigos compactos confiscados suspeitos em Marienbrücke

Após uma série de episódios de roubo de bolsas na Marienbrücke, perto do castelo Neuschwanstein, as autoridades prenderam três mulheres. Enquanto os turistas aproveitavam a vista do bridge, uma atração popular na região de Schwangau (distrito de Ostallgäu), as suspeitas supostamente roubavam carteiras de mochilas ou bolsas no meio da multidão, de acordo com os relatórios policiais.

Por vários meses, os oficiais de lei trabalharam incansavelmente para identificar as vítimas e prender os culpados. Em uma quarta-feira, os oficiais conseguiram prender o trio no ato no bridge. As mulheres, com idades entre 19 e 39 anos, agora estão detidas.

Os relatórios policiais mencionaram que os itens roubados incluíam carteiras com seus números de série únicos. Durante a investigação, os oficiais encontraram os itens descartados nas proximidades, que podem ser úteis para identificar os suspeitos.

