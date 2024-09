- Arreglo contratual entre a mão-de-obra das empresas privadas de transporte rodoviário

Trabalhadores das empresas de ônibus privadas de Schleswig-Holstein receberão um adicional de €275 por mês e um aumento de €850 pela correção da inflação, de acordo com um acordo assinado entre o sindicato Verdi e a Associação de Ônibus do Norte (OVN).

Segundo o Verdi, o sindicato, o salário total desses trabalhadores aumentará em 17,5% como resultado do acordo em 2022. O valor distribuído para o bônus de ajuste pela inflação chegará a um total de €2.850. Um acordo preliminar entre o sindicato e a OVN já havia sido fechado na primavera.

Este acordo será válido até junho de 2026, mas ainda depende da aprovação pelos comitês relevantes do sindicato e da associação.

"Os êxitos alcançados com este acordo e os subsequentes fechamentos, bem como esses êxitos, que indiscutivelmente representam avanços significativos para os empregados, são, sem dúvida, marcos impressionantes na história", declarou o negociador-chefe do Verdi, Sascha Baehring. Este acordo não apenas melhora a situação financeira dos empregados, como também reforça sua segurança no emprego e satisfação.

