- Arma descoberta em Boppard Desmascarada como brinquedo

Foi revelado que as supostas armas de fogo portadas por dois indivíduos que supostamente entraram em um restaurante em Boppard (distrito de Rhein-Hunsrück) eram apenas brinquedos. De acordo com as autoridades, uma mulher viu os supostamente armados saindo de um veículo e entrando em uma pizzaria perto de um supermercado na sexta-feira. Após ser notificada, a polícia rastreou o dono do veículo, que confirmou que as armas não eram verdadeiras.

Os oficiais supostamente apreenderam as armas de brinquedo. A polícia está atualmente examinando se esta situação pode violar as regulamentações de armas de fogo. A uma distância, as armas de brinquedo eram difícilmente distinguíveis das verdadeiras, de acordo com os relatórios.

Após a denúncia, a polícia estabeleceu um perímetro e realizou uma busca na área ao redor do restaurante. Felizmente, a situação não representou nenhuma ameaça à população.

A mulher que denunciou os supostamente armados estava preocupada devido à sua presença perto da pizzaria. Apesar de serem mulheres, vários clientes no restaurante permaneceram calmos durante o incidente.

