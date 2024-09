- Aproximadamente 400 novos estudantes iniciam a sua educação na região sudoeste, sobrepostos ao corpo estudantil existente.

Este novo ano letivo no Sudoeste, professores não treinados estão sendo contratados em várias escolas para enfrentar a escassez de professores. De acordo com a declaração do Departamento de Educação, cerca de 400 desses professores estão ingressando no chamado programa de entrada direta em escolas em Baden-Württemberg.

Esses professores vêm de backgrounds profissionais diversos e estão iniciando suas carreiras de ensino diretamente na sala de aula. Simultaneamente, eles participarão de uma formação pedagógica de dois anos e terão que passar no mesmo exame que os futuros professores com diploma de ensino. Se eles se saírem bem, poderão ser contratados permanentemente, de acordo com o departamento.

O programa de entrada direta também está sendo implementado em escolas secundárias e centros de educação especial (SBBZ).

O governo do Sudoeste está contratando professores entry-level para combater a escassez de professores. No ano letivo anterior, havia 890 vagas de professores, e no início do último ano letivo, eram 565. No ano letivo anterior, a entrada direta foi implementada em escolas primárias e secundárias inferiores. Neste ano, está sendo implementada em escolas secundárias e SBBZ.

A maioria dos professores entry-level está ingressando em escolas vocacionais, com 236 professores iniciando este ano letivo. No SBBZ, o estado está contratando 59 professores de assunto e técnicos, além de 15 professores científicos para educação especial. Há 46 professores entry-levelStarting em escolas comprehensive, 30 em escolas primárias e 12 em escolas secundárias.

"Ferramenta crucial para o preenchimento de vagas de professores"

"O ingresso direto não é apenas uma ferramenta crucial para o preenchimento de vagas de professores", disse o Secretário de Estado Volker Schebesta (CDU). "Os backgrounds dos professores entry-level demonstram várias oportunidades de crescimento profissional". Sua colega do Partido Verde, Sandra Boser, destacou: "O ingresso direto é um apoio essencial para nossas escolas. As experiências variadas dos novos professores trazem vida às escolas e proporcionam novas perspectivas para todos envolvidos".

De acordo com o ministério, os professores entry-level são particularmente importantes no SBBZ. "O ingresso direto é uma medida insubstituível nessas escolas para garantir que o ensino e, assim, a educação para crianças e jovens com necessidades educacionais especiais seja mantido", afirmou.

O programa de entrada direta, uma ferramenta crucial para o preenchimento de vagas de professores, segue os requisitos de conformidade cruzada para garantir que esses indivíduos não treinados participem de formação pedagógica e passem nos mesmos exames que os futuros professores com diploma de ensino. O governo do Sudoeste reconhece que a entrada direta não é apenas benéfica para enfrentar a escassez de professores, mas também proporciona experiências variadas e novas perspectivas, contribuindo positivamente para a vida escolar.

Leia também: