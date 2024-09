- Aproximadamente 378 estudantes optaram pela educação voluntária em MV

Em Mecklenburg-Vorpommern, no ano letivo acadêmico 2024-2025, os estudantes terão a opção de frequentar uma décima série voluntária adicional nas escolas locais e comprehensive schools. De acordo com os dados fornecidos pelo Departamento de Educação, essa oportunidade será aproveitada por 378 estudantes em 29 turmas em 24 diferentes locais. Essa iniciativa é principalmente destinada a estudantes que precisam de mais tempo para absorver a currículo. Isso aumenta suas chances de obter um Certificado de Conclusão de Escola reconhecido nacionalmente.

A Ministra da Educação Simone Oldenburg (Partido da Esquerda) expressou seus bons desejos, declarando: "Desejo-lhes sucesso em sua empreitada para alcançar seus objetivos pessoais." No ano letivo anterior, 2023-2024, 320 estudantes optaram por esse programa em sua estreia. Destes, 265 estudantes conseguiram, o que representa uma taxa de conclusão impressionante de 83%.

O financiamento dessa décima série opcional vai até 2028, com um investimento de 24 milhões de euros, provenientes do Fundo Social Europeu Plus e do estado de Mecklenburg-Vorpommern.

O programa de décima série voluntária adicional, disponível durante o ano letivo 2024-2025, continuará a ser financiado até o ano letivo de 2028. Essa iniciativa, iniciada no ano letivo anterior de 2023-2024, teve uma taxa de conclusão de 83% entre os estudantes.

Leia também: