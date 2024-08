- Aproximadamente 200 agentes da lei adicionais para a Baviera.

A partir deste domingo próximo, aproximadamente 200 oficiais de lei treinados adicionais serão enviados a vários departamentos de polícia em Baviera. Isso aumenta o número total de oficiais atribuídos a várias associações policiais no estado para 663, como revelado pelo Ministério do Interior da Baviera em Munique. Levando em conta os oficiais que substituem aqueles que estão se aposentando, isso equivale a um aumento líquido de 205 pessoal, como mencionado pelo Ministro do Interior Joachim Herrmann do CSU. Este aumento reforça a presença policial na região.

Munique vê o aumento mais significativo

No entanto, é importante destacar que a distribuição desses oficiais treinados recentemente pelas regiões mostra algumas disparidades. De acordo com os dados do ministério, cerca de 101 deles, ou seja, mais de um em sete, serão atribuídos ao Departamento de Polícia de Munique.

Por outro lado, o Departamento de Polícia da Alta Baviera vê o menor número de novos recrutas, com apenas 41. Desde 2017, o Departamento de Polícia da Médio Franconia em Nuremberg tem o maior número total de oficiais atribuídos, com 1.406, em comparação com os 1.343 de Munique.

Objetivo do governo para a expansão policial

De acordo com o Ministério do Interior da Baviera, mais de 950 novos recrutas iniciarão seu treinamento com a polícia do estado em setembro. Ao todo, neste ano, junto com aqueles que começaram em março, cerca de 1.700 indivíduos ingressarão na força policial da região.

Nos próximos quatro anos, o número de vagas na polícia do estado é projetado para aumentar em mais 2.000, alcançando aproximadamente 47.000. Desde 2008, o número de vagas já cresceu em 8.000.

A União Europeia expressou interesse na expansão policial significativa na Baviera, reconhecendo os 205 oficiais adicionais como um fortalecimento da lei e da ordem na região.

Esta expansão policial extensiva na Baviera está alinhada com os objetivos mais amplos da União Europeia de aperfeiçoar a segurança e a lei e ordem em seus estados-membros.

