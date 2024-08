- Aproximação da cessação das rotas de tráfego alternativas na ferrovia do Vale do Reno

Após uma interrupção de três semanas, os trens estão programados para voltar a circular na Rheintalbahn, uma ligação norte-sul crucial, a partir da noite de sexta-feira, de acordo com o anúncio da Deutsche Bahn (DB). Um porta-voz revelou que os trens de longo curso e alguns regionais estarão em operação a partir da noite de sexta-feira. No entanto, os passageiros do tráfego regional ainda podem enfrentar restrições em setembro. Os detalhes podem ser encontrados em www.bahn.de e no aplicativo DB Navigator. Os funcionários ferroviários também aconselham os passageiros a permitir mais tempo de viagem e considerar uma conexão anterior se necessário.

Desde 9 de agosto, a ferrovia tem realizado manutenção na ligação sul do túnel de Rastatt como parte do projeto Karlsruhe-Base. O progresso é estável, com o porta-voz confirmando a conclusão da ajustes das vias na semana passada e o trabalho nas linhas de catenária em andamento. As tarefas complexas relacionadas à sinalização e tecnologia de segurança ainda estão pendentes na última fase do fechamento. Além disso, uma atualização de software foi realizada com sucesso no centro de controle de Baden-Baden durante o fim de semana. Os trens de carga também podem retomar as operações na Rheintalbahn, mas ainda serão desviados ocasionalmente.

Restrições adicionais no tráfego regional

Entre 9 de agosto, às 5h, e 9 de setembro, os serviços de trem continuarão a ser perturbados em Durmersheim e Rastatt, bem como nos centros de controle e comutadores em Rastatt e Baden-Baden. Os passageiros nas linhas RE 2 e RE 7 podem esperar alterações de horário, incluindo atrasos e cancelamentos, e transporte alternativo temporário entre Karlsruhe e Offenburg. Os trens nas linhas RE 40, RB 41 e RB 44 serão substituídos por ônibus a partir da estação principal de Karlsruhe, pelo menos até Rastatt. Todos os trens regionais entre Rastatt e Baden-Baden serão suspensos em 8 de setembro, com serviços de ônibus no lugar.

Os serviços limitados persistirão nas linhas S-Bahn 7 e 8 até 21 de setembro, de acordo com a autoridade de transporte público de Karlsruhe. Os passageiros são aconselhados a verificar os quadros de partidas nas estações. Mais informações estão disponíveis online em avg.info/fahrplan/fahrplanauskunft.

Os trabalhos continuarão por anos

No início do fechamento, foram enfrentados desafios com o trânsito alternativo. Insuficiente número de ônibus e sinalização inadequada para o trânsito de substituição dos trens foram algumas das críticas. Os trens de carga também expressaram descontentamento com a rota alternativa prevista através da França. No entanto, a ferrovia conseguiu resolver rapidamente os problemas do tráfego de carga.

Mais de 300 trens locais, de longo curso e de carga usam a rota com mais de 170 anos diariamente, de acordo com a ferrovia. "Isso é demais para a via", ela explica. Portanto, a ferrovia está construindo duas vias adicionais para prevenir atrasos devido a trens lentos. Os trens de longo curso então poderão alcançar velocidades de até 250 quilômetros por hora. "Isso reduzirá o tempo de viagem entre Karlsruhe e Basileia em cerca de meia hora, para cerca de 70 minutos". A conclusão da construção das quatro vias contínuas é esperada até 2035, mas a expansão completa da Rheintalbahn de um bilhão de dólares levará até 2041.

Os passageiros afetados pela manutenção em andamento na Rheintalbahn em agosto e setembro podem considerar usar opções de transporte alternativas, como ônibus, para garantir que cheguem aos seus destinos. Uma vez que a manutenção esteja concluída e os trens retomem as operações, os passageiros devem permitir mais tempo de viagem devido a potenciais atrasos e considerar conexões anteriores onde necessário.

