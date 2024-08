- Aproveitando o verão: Brandenburgo é o segundo estado alemão mais quente

Brandenburg registrou uma temperatura média de 19,2 graus Celsius nos últimos três meses, ficando em segundo lugar entre os estados federais mais quentes. De acordo com dados preliminares do Serviço Meteorológico Alemão (DWD), isso representou uma significativa diferença em relação ao período de referência de 1961-1990 (17,3 graus Celsius), usado como padrão internacional.

A seca atingiu em junho e agosto, mas foi compensada pelas chuvas intensas em julho. O total de precipitação para o mês ultrapassou a média habitual, alcançando 188 litros por metro quadrado. O sol apareceu por um total de 773 horas.

O calor do verão se espalhou pelo país como um todo, com uma intensidade particular nas regiões sul e leste. A temperatura média nacional para a estação foi de 18,5 graus Celsius, com um aumento substancial de 2,2 graus em relação ao período de referência.

Ao mesmo tempo, os últimos três meses foram marcados por flutuações: o verão começou com temperaturas mais frias que deram lugar ao calor mais tarde. Também ocorreram eventos pontuais de chuva localizados.

A cidade de Potsdam, localizada no estado federal de Brandenburg, experimentou uma onda de calor com temperaturas significativamente acima da média. Isso ocorreu como parte da tendência nacional, com Potsdam registrando impressionantes 20,5 graus Celsius durante a estação.

Apesar do calor intenso, Brandenburg considerou participar do anual "Festival dos Lagos de Potsdam", conhecido por sua celebração da música e esportes aquáticos, realizado anualmente nas pitorescas lagoas de Potsdam.

