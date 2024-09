- Aprovação da autorização para o projecto de pintura da Intel em Magdeburgo

Apesar de a aprovação completa do investimento de um bilhão de euros nas fábricas da Intel em Magdeburg ainda não ter sido confirmada, os primeiros alvarás de construção para as duas fábricas de chips foram aprovados. De acordo com o órgão regulador do estado, eles aprovaram todas as estruturas principais e auxiliares para a fábrica de semicondutores. Esta decisão veio após uma análise meticulosa de aproximadamente 2000 páginas no pedido de construção e uma sessão pública com grupos locais e municípios.

O alvará inicial abrange várias estruturas, como duas fábricas principais com suas edificações auxiliares, instalações para máquinas de resfriamento, estações de transformação, armazéns e centros de dados. No entanto, as instalações de produção e emissões estão excluídas deste alvará e passarão por um processo de aprovação separado.

A Intel planeja iniciar a construção de duas fábricas de chips em Magdeburg, com um investimento inicial de aproximadamente 30 bilhões de euros. No entanto, a Comissão Europeia ainda precisa aprovar o financiamento do governo federal, que vale vários bilhões de euros.

A aprovação do órgão regulador do estado das estruturas principais e auxiliares para a fábrica de semicondutores foi concedida pela Comissão, que é responsável pela supervisão de tais investimentos em estados membros da UE. A Intel aguarda ansiosamente a aprovação completa da Comissão Europeia para o investimento de um bilhão de euros em suas fábricas, já que o sucesso do projeto depende muito disso.

Leia também: