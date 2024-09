- Após várias elevações, as mulheres de SC apresentam um apelo.

Freiburgo's time de futebol, SC, apresentou uma queixa à Federação Alemã de Futebol (DFB) após sua derrota por 2:3 contra o Bayer Leverkusen na partida inaugural da Bundesliga feminina. A equipe alegou que a árbitra Theresa Hug violou as regras como justificativa para seu recurso. No 88º minuto do jogo do último sábado, Hug decidiu a favor do Leverkusen, permitindo uma nova cobrança de pênalti. Inicialmente, a jogadora do Leverkusen, Kristin Kogel, não conseguiu marcar, mas, devido à suposta movimentação antecipada da goleira do Freiburg, Rafaela Borggrefe, Hug concedeu outra tentativa, que Kogel acabou convertendo para garantir a vitória por 2:3.

De acordo com as regras, os árbitros só podem conceder novas cobranças de pênalti se as ações do goleiro proporcionarem uma clara desvantagem ao cobrador. O painel legal da DFB agora buscará declarações de todas as partes envolvidas e, após uma avaliação cuidadosa, tomará uma decisão sobre o andamento do caso.

