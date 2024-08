- Após uma suspensão por doping, o atleta Vuskovic afirma sua inocência

No início desta semana, o defensor do HSV Mario Vuskovic expressou sua frustração após receber uma suspensão de quatro anos por doping, imposta pelas autoridades. Em uma publicação no Instagram, o croata de 22 anos expressou suas preocupações sobre o estado da verdade e da justiça no mundo.

Ele deixou claro que se sentia injustiçado, escrevendo: "Fui acusado de algo que não fiz, e não vou desistir até provar minha inocência."

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) manteve a suspensão contra Vuskovic após revisar seu caso, também concordando com os recursos da Agência Alemã Nacional de Doping (NADA) e da Agência Mundial de Doping (WADA). A pena foi até mesmo aumentada para quatro anos.

Não está claro o que o futuro reserva para Vuskovic no HSV. De acordo com fontes, tanto o clube quanto Vuskovic estão analisando de perto os motivos por trás da decisão, que pegou todos de surpresa, já que esperavam uma absolvição.

Vuskovic expressa sua determinação

Em sua publicação, Vuskovic jurou: "Vocês podem contar comigo para prevalecer e voltar ainda mais forte do que antes." O croata foi condenado pelo uso da substância EPO de dopagem sanguínea pelo tribunal esportivo da Federação Alemã de Futebol em 2023 e foi banido de novembro de 2022 a novembro de 2024. Essa suspensão agora foi estendida até o outono de 2026.

