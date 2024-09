- Após uma série de desentendimentos em Kassel, foram detidos alguns indivíduos.

Em Kassel, as autoridades prenderam um indivíduo de 24 anos suspeito de tentativa de homicídio. A Promotoria Pública de Kassel e a sede da Polícia do Norte de Hesse confirmaram sua detenção no fim de semana, com o suspeito agora sob custódia.

O acusado está sendo investigado por supostamente ter orquestrado um incidente violento na noite de sexta-feira em Kassel, resultando em dois homens gravemente feridos. Ambos os vítimas estão agora relatadas como se recuperando sem qualquer preocupação maior. De acordo com a autoridade policial, ambos os homens sofreram cortes e ferimentos de faca, embora a arma específica permaneça indeterminada.

No momento, os detalhes e a sequência exatos dos eventos permanecem incertos. As investigações relacionadas a esses aspectos, bem como qualquer outra pessoa envolvida no crime, continuam sendo uma área de foco.

A polícia relatou ter recebido notícias de uma briga física envolvendo cerca de 20 indivíduos tarde da noite de sexta-feira. Ao chegar, eles encontraram uma cena caótica e os dois homens feridos. Currently, it is suspected that the crime was fueled by an ongoing disagreement.

O suspeito em questão é residente de Hesse, como consta em seus documentos de identificação oficiais. O local do incidente alegado foi dentro dos limites da cidade de Kassel, a capital de Hesse.

