- Após um primeiro revés, Braunschweig recebe Polter e Jaeckel.

O Eintracht Braunschweig, que luta na 2. Bundesliga, reagiu ao seu início decepcionante com reforços tanto na defesa como no ataque. O defesa Paul Jaeckel, emprestado pelo 1. FC Union Berlin, junta-se à equipa para a temporada. O avançado Sebastian Polter regressa ao clube onde jogou na equipa de sub-17 em 2006/07, depois de ter sido dispensado pelo Schalke 04.

Kessel, director desportivo do clube, comentou o regresso de Polter: "É um autêntico goleador com muita experiência e um olho clínico para o golo. Esperamos que traga essa mesma paixão e inspire a nossa equipa." Polter, que jogou emprestado no Darmstadt 98, assinou um contrato de dois anos.

Jaeckel, com 26 anos, é esperado para reforçar a defesa de Braunschweig, que já sofreu 13 golos em apenas três jogos da liga. "Tivemos um início difícil, mas tenho a certeza de que podemos trabalhar juntos para alcançar o nosso objectivo de nos mantermos na liga", disse Jaeckel, que foi jogador youth do VfL Wolfsburg.

Os reforços na defesa e no ataque trouxeram boas notícias de transferências para o Eintracht Braunschweig. O regresso do avançado Sebastian Polter e a transferência por empréstimo do defesa Paul Jaeckel estão destinados a fortalecer a equipa significativamente.

