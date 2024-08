- Após um incidente de esfaqueamento num autocarro, Reul é esperado em Siegen.

Após o incidente de esfaqueamento com faca em Siegen, Renânia do Norte-Vestfália, o Ministro do Interior Herbert Reul (CDU) está programado para visitar a cidade neste sábado. De acordo com a dpa, Reul iniciará sua visita participando de um culto agendado em comemoração ao aniversário da cidade antes de se encontrar com a polícia local. A "Siegen Zeitung" relatou anteriormente essa informação.

Reul completa 72 anos neste sábado e não tinha compromissos anteriores. Ele decidiu viajar para Siegen neste sábado de manhã, logo após uma mulher (32) atacar pessoas com uma faca em um ônibus lotado a caminho do festival da cidade na noite anterior. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave. "Este evento nos deixou todos em choque completo", declarou o prefeito de Siegen, Steffen Mues, em comunicado. Apesar da tragédia, o festival da cidade continuará como planejado. Em comunicado na quarta-feira, Reul fez referência ao festival da cidade ao abordar o ataque com faca em Solingen: "Não devemos deixar que esses incidentes diminuam nossa alegria de comemorar".

Durante sua visita, o Ministro do Interior Herbert Reul se reunirá com a polícia local em Siegen, Renânia do Norte-Vestfália, para discutir o incidente recente de ataque com faca. Após as comemorações do festival da cidade, o Ministro Reul participará do culto do aniversário da Renânia do Norte-Vestfália.

