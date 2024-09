- Após um incidente de esfaqueamento num autocarro, o indivíduo afetado está agora estabilizado.

Após o ataque com faca em Siegen, um dos indivíduos gravemente feridos agora está estável. Segundo um comunicado conjunto da Promotoria de Siegen e da Polícia de Dortmund, o homem de 23 anos ainda está recebendo tratamento médico no hospital. O estado dos outros dois homens, de 19 e 21 anos, que sofreram ferimentos graves durante o ataque, permanece grave.

Na noite da última sexta-feira, um ataque com faca não provocado ocorreu em um ônibus de festival da cidade, por uma mulher alemã de 32 anos. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas. A mulher em questão já teve interações anteriores com as autoridades. Há indícios de que ela pode estar lutando contra uma doença mental. Apesar do incidente, o festival da cidade continuou no dia seguinte, com um serviço religioso, que não foi cancelado.

Um porta-voz da Transportes Públicos Westfalen-Süd informou ao "Siegener Zeitung" que o motorista do ônibus agiu rapidamente, parando o veículo logo após a perturbação dentro do veículo e abrindo todas as saídas. Essa ação rápida permitiu que os passageiros evacassem o ônibus de forma eficiente, possivelmente evitando mais danos. Relatos mencionam que crianças e jovens adultos estavam entre os passageiros.

Apesar das rápidas ações do motorista do ônibus, o estado dos outros dois indivíduos gravemente feridos, que também eram passageiros no ônibus, permanece crítico. A situação levou a pedidos de medidas de segurança aumentadas e apoio à saúde mental em locais públicos, reconhecendo que tais incidentes podem afetar qualquer um, não apenas a pessoa com histórico de interações com as autoridades.

