- Após um incidente de esfaqueamento e rapto, um homem de 25 anos admite culpa.

Um homem que caminhava em Berlim-Friedrichshain conseguiu escapar por pouco de uma agressão a faca, e logo em seguida, uma mulher passou por uma situação de refém cheia de medo em Hannover. Seis meses depois, um indivíduo de 25 anos confessou os crimes no Tribunal Regional de Berlim. A defesa argumentou que ele estava em um "estado de perplexidade", e suas ações resultaram em graves ferimentos nas vítimas. A agressão a faca não foi premeditada. O uso intenso de drogas pode ter desencadeado uma psicose no indivíduo, como sugerido durante o julgamento.

As acusações incluem tentativa de homicídio, lesões corporais graves, sequestro e intimidação. O homem de 25 anos, que afirma ter dupla nacionalidade alemã e italiana, é acusado de initially intimidar sua ex-namorada durante uma viagem de carro, pressionando-a a admitir adultério com outro homem. Ele também ameaçou matar a irmã de 16 anos dela, além de outras pessoas aleatórias, conforme consta no indiciamento.

Dois dias depois, ele supostamente perseguiu e agrediu uma pessoa aleatória em Berlim-Friedrichshain à noite - para definir um precedente para sua ex-namorada e para sentir suas emoções ao tirar uma vida, segundo o indiciamento. Ele esfaqueou a vítima de 52 anos no pescoço com uma faca de cozinha por trás, a 5 cm de profundidade, e depois chutou cruelmente o homem gravemente ferido. A lâmina quebrou e ficou alojada no pescoço.

O homem de 25 anos supostamente voltou para Baixa Saxônia, gravou um vídeo de confissão em seu apartamento e postou-o online. Ele afirmou não ter sentido "nada" durante o ataque. No entanto, como o vídeo não ganhou muita atenção, ele supostamente sequestrou uma mulher na prefeitura de sua cidade natal de Sehnde, ao sul de Hannover. A funcionária de 57 anos estava em grave perigo.

A polícia prendeu o homem de 25 anos na prefeitura. Durante os interrogatórios preliminares da polícia, o eletricista treinado, que estava desempregado na época, confessou. Ele alegou que "poderia ter terminado a vida de 100 pessoas", mas o ato foi "inútil". A agressão a faca ocorreu devido ao seu desconforto por ser incomodado por homens enquanto estava sentado em seu carro tentando descansar. "Fiquei com raiva, me levantei e ataquei o homem impulsivamente."

No argumento do réu apresentado por seu advogado, foi revelado que ele não tinha a intenção de "dar um exemplo por ciúme". Ele se sentia vigiado e seguido, ingeriu grandes quantidades de cocaína. O julgamento também explorará se o réu pode ter estado

