- Após sua saída da seleção nacional, Larsson continua treinando com o Eintracht.

Hugo Larsson está de volta aos treinamentos com a equipe da Bundesliga, Eintracht Frankfurt, depois de supostamente ter deixado a seleção sueca devido a uma lesão. A equipe está otimista em relação à sua recuperação, embora uma avaliação completa seja feita mais tarde na semana, de acordo com a declaração do clube.

Larsson deixou inesperadamente a seleção sueca antes de sua vitória por 3 a 0 contra a Estônia na Liga das Nações no domingo. No entanto, rumores na imprensa sugerem um conflito entre o jogador de 20 anos e o técnico nacional Jon Dahl Tomasson, que teria levado à sua saída antecipada. Sua relação é relatada como tensa.

Larsson teve um início promissor na temporada com Frankfurt, mas foi deixado de fora do time inicial para a abertura da Liga das Nações contra o Azerbaijão. O técnico lhe aconselhou a avançar no campo. "Fiquei desapontado e esperava um desfecho diferente depois de meu início promissor na Alemanha", comentou Larsson, jogador do Frankfurt.

Larsson se juntou ao Frankfurt do Malmö FF, campeão sueco, no verão de 2023, e é amplamente considerado uma das maiores promessas jovens da Suécia.

A ausência de Larsson na seleção sueca foi notada durante seus treinamentos em Hessen, o estado alemão onde Frankfurt está sediado. Após seu retorno ao Eintracht Frankfurt, Larsson expressou seu desejo de reintegrar seus companheiros de equipe em Hessen para treinamentos e jogos.

