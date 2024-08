- Após sua saída como treinador de jovens, Matthäus expressa simpatia pelos jovens talentos.

Após se aposentar como treinador juvenil do TSV Grünwald, Lothar Matthäus vem recebendo apoio de pessoas com backgrounds em futebol juvenil. Muitos suspeitam ter encontrado desafios semelhantes, possivelmente explicando por que encontrar substitutos adequados é difícil, Matthäus mencionou em uma entrevista ao "Münchner Merkur/tz". O campeão da Copa do Mundo de 1990 expressou solidariedade às crianças, já que traçar limites se tornou necessário, trazendo alívio à sua vida pessoal.

Nos últimos dois anos, Matthäus treinou o time do seu filho Milan nas divisões juvenile do Bayernliga promovido. O problema estava com alguns pais dos jovens jogadores. "Quando você desagrada os tomadores de decisão, isso significa responder a ligações noturnas ou mensagens no WhatsApp cedo demais, o que não é viável", explicou Matthäus. "É compreensível que todos priorizem seu próprio filho. No entanto, no esporte em equipe, a equipe deve ser o foco."

Pais agindo uns contra os outros

Inicialmente, os pais apenas ofereciam sugestões durante os jogos, como "Corra mais rápido! Faça isso! Faça aquilo! Não preciso disso", disse Matthäus. Dedicar muito do seu tempo dependendo das suas responsabilidades como especialista da TV, ele gostava das três sessões de treinamento semanais e um jogo. No entanto, quando os pais começaram a se insultar uns aos outros, ficou demais.

Matthäus detalhou como o comportamento de alguns pais "era frequentemente abaixo da cintura - sempre dos mesmos dois, três ou quatro indivíduos, que afirmavam estar agindo em seu próprio interesse". Ele ponderou, "Por que estou fazendo isso quando seu comportamento tem impacto na minha vida pessoal? Eu realmente me importo com as crianças."

O filho de Matthäus troca de clubes

Apesar de sua vasta experiência internacional, Matthäus sofreu críticas por suas habilidades de liderança. Milan agora jogará em um novo clube em Ismaning e jogará ao lado de vários jogadores de Kürnwald. "Mudar dois quilômetros para frente, mas reduzir o tempo de viagem em dez minutos, foi uma troca atraente, na esperança de haver menos pais como aqueles responsáveis pela minha decisão de desistir", mencionou Matthäus.

