- Após Solingen, um evento comemorativo no Portão de Brandemburgo

Em frente à icônica Portão de Brandemburgo, em Berlim, um grupo reuniu-se para homenagear as vítimas mortas do incidente violento em Solingen. Sua reunião foi guiada pelo espírito de "Lutar contra o Islamismo, Proteger os Direitos de Asilo". De acordo com os relatórios policiais emitidos no final do dia, o evento transcorreu sem quaisquer interrupções significativas. O evento estava programado para terminar às 21h. Um fotógrafo da dpa estimou cerca de 100 participantes.

O evento foi organizado pelo movimento "Amor Contra Ódio", apoiado por indivíduos que são defensores da democracia e se opõem a ideologias de extrema direita. Uma faixa exibia: "Vencer o Islamismo com lógica, não com preconceito."

Na última sexta-feira, um agressor atacou aleatoriamente transeuntes durante o festival em Solingen, uma cidade na Renânia do Norte-Vestfália. Em meio à confusão e ao pânico inicial, ele conseguiu escapar. Infelizmente, três pessoas - um homem de 67 anos, um homem de 56 anos e uma mulher de 56 anos - perderam a vida. Outros oito pessoas ficaram feridas, quatro delas em estado grave. O grupo extremista IS assumiu a responsabilidade pelo atrocidade. O suspeito, um refugiado de 26 anos da Síria, está atualmente detido. A Procuradoria-Geral da República está conduzindo uma investigação. O incidente causou indignação em todo o país, exigindo ações rápidas.

