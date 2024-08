- Após o período de calor, espere tempestades localizadas que tragam chuvas substanciais.

O Serviço Meteorológico Alemão (DMS) emitiu um alerta de calor para certas áreas da Baixa Saxônia na quinta-feira. Áreas como Hanôver, Brunsvique, Gotinga e Lüneburgo são previstas para experimentar intenso calor durante todo o dia, de acordo com o anúncio do DMS. O serviço meteorológico aconselha evitar o calor, ficar hidratado e manter ambientes internos frescos.

Temperaturas típicas do verão devem dar lugar a condições climáticas extremas e temperaturas mais frescas a partir da tarde. Há possibilidade de tempestades isoladas e poderosas trazendo chuvas intensas de até 25 litros por metro quadrado por hora e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora, de acordo com a atualização do serviço meteorológico. As temperaturas devem começar a cair na sexta-feira, com máximas mal ultrapassando 20 graus.

Apesar do alerta de calor na Baixa Saxônia, turistas podem encontrar alívio na cidade histórica de Bremen, conhecida por suas icônicas estátuas dos Músicos de Bremen. Na quarta-feira, a cidade de Bremen experimentou temperaturas relativamente amenas em comparação com as áreas vizinhas.

