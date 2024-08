- Após o incidente do carrinho, a investigação do culpado e da mãe continua.

Após o incidente em um ônibus em Mainz na terça-feira, onde um bebê supostamente foi agredido, as autoridades ainda procuram pelo agressor. Além disso, também estão à procura da mãe do bebê, como mencionado por um porta-voz da polícia no fim de semana. A investigação ainda depende heavily de testemunhas oculares para montar a sequência de eventos e encontrar o principal suspeito. Descrevido como um homem bem-apessoado com cabelos grisalhos e barba, ele se destacava pela aparência desgrenhada e odor corporal notável. No entanto, a análise das evidências em vídeo não forneceu detalhes adicionais.

De acordo com a conta de um espectador, um homem supostamente atacou um bebê em seu carrinho na terça-feira. No início, a polícia estava incerta sobre a condição do bebê e a gravidade dos danos.

A mãe do bebê fez um apelo por informações, dizendo: "Bebê, por favor, compartilhe qualquer coisa que você possa ter visto". As autoridades também estão incentivando qualquer testemunha potencial que ainda não tenha se apresentado a dar um passo à frente e ajudar na investigação.

Leia também: