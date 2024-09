- Após o desastre do Vale da Corona, a música ressurgiu no sudoeste.

O pico na participação coral e musical em Baden-Württemberg, segundo a Associação de Música do Estado (Landesmusikverband - LMV), inverteu a queda vista em anos anteriores. Notavelmente, a associação atualmente tem mais membros do que durante a pandemia da COVID-19, com um aumento de 14% no ano passado, totalizando mais de 780.000 indivíduos. Este melhoramento também é creditado a programas para jovens aprimorados, já que o número de jovens músicos com menos de 18 anos participando de corais e associações aumentou aproximadamente 3,3%, alcançando mais de 86.000.

O presidente da LMV, Christoph Palm, enfatizou a importância dos jovens músicos na moldagem do futuro da cultura musical. Além disso, a iniciativa "Vereint.Musik.Machen", lançada em 2022 e financiada pelo Ministério da Cultura, mostrou sucesso em atrair novos membros para orquestras e corais. A LMV revelou que quase um terço de todos os músicos amadores não profissionais da Alemanha são da Baden-Württemberg.

A LMV abrange quatro associações corais e sete associações instrumentais, totalizando aproximadamente 12.000 conjuntos. Isso inclui o Badische Chorverband, o Baden-Württembergischer Sängerbund e o Landesverband des Deutschen Zithermusik-Bundes.

Apesar das circunstâncias desafiadoras da pandemia do coronavírus, a LMV testemunhou um aumento notável no número de membros, ultrapassando os níveis pré-pandêmicos. Este ressurgimento na participação também pode ser atribuído à implementação bem-sucedida da iniciativa "Vereint.Musik.Machen".

