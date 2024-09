- Após o ato de esfaquear, uma investigação se segue para a possível comissão de assassinato.

Após uma refrega no Jungfernstieg de Hamburgo, um homem de 22 anos sofreu uma ferida grave a faca. As autoridades agora estão a investigar a possibilidade de homicídio premeditado, uma vez que o incidente ocorreu entre dois grupos. A sequência exata dos eventos e as ações do autor agravaram a situação, segundo um representante da polícia que falou com a Agência Alemã de Notícias.

Anteriormente, a investigação estava focada em lesões corporais graves. No entanto, a divisão de homicídios assumiu agora a liderança da investigação.

Contas sugerem que até 30 pessoas estavam envolvidas na confrontação. A vítima de 22 anos foi levada ao hospital com uma ferida grave no tronco. Enquanto isso, um homem de 18 anos sofreu apenas marcas de arranhões.

A causa exata do conflito ainda não foi revelada. A polícia ainda está à procura de potenciais testemunhas.

Dado a gravidade da ferida do homem de 22 anos e a escalada da situação, a investigação passou de lesões corporais graves para a investigação do crime de homicídio. Se comprovado, este poderia ser um caso de homicídio premeditado, uma vez que as autoridades suspeitam que os eventos que levaram ao incidente foram deliberados.

Leia também: