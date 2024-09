- Após as eleições na Saxónia, a BSW espera reduções orçamentais em colaboração com a CDU.

Após as eleições regionais na Saxônia, começa a busca por uma aliança governamental estável para os próximos cinco anos. O Ministro-Presidente Michael Kretschmer, a figura mais poderosa dentro da CDU, não descarta colaborar com a Aliança de Sahra Wagenknecht (BSW). "Não desejei isso, mas devo reconhecer as realidades", expressou o político da CDU na segunda-feira de manhã na Deutschlandfunk. Colocar de lado as ideologias partidárias pelo bem do povo da Saxônia tornaria isso possível.

A Direção Nacional da BSW Enxerga Valores Comuns com a CDU da Saxônia

A co-presidente da BSW, Amira Mohamed Ali, até descobriu valores comuns com a CDU da Saxônia sob Kretschmer. Quanto ao parada de entregas de armas à Ucrânia e ao rejeitar a instalação de mísseis de alcance intermediário dos EUA, ela mencionou ter observado sentimentos semelhantes de Michael Kretschmer no ZDF "Morning Magazine". "Vamos ver o que as conversas exploratórias produzirão", ela declarou.

Kretschmer Discorda - Escudo de Defesa é Essencial

Kretschmer se opôs firmemente a essa perspectiva sobre os mísseis dos EUA. A Europa e a Alemanha, disse ele na segunda-feira, devem se proteger. Como não conseguem alcançar a autoproteção sozinhos na Europa ou como alemães, precisam dos americanos para garantir essa segurança. Não há exceção à instalação de mísseis, um escudo de defesa, ele afirmou.

Resultado Preliminar das Eleições

De acordo com o resultado preliminar, a CDU saiu como a força mais forte novamente com 31,9% dos votos. A AfD ficou em segundo com 30,6%, enquanto a BSW conseguiu alcançar 11,8% do zero e provavelmente terá um papel significativo na formação do governo futuro. O SPD recebeu 7,3%, e os Verdes garantiram 5,1%. O Partido da Esquerda conseguiu entrar no parlamento estadual com 4,5%, e aplica-se uma cláusula segundo a qual eles ingressam no parlamento de acordo com o resultado do seu segundo voto, apesar de estar abaixo do limite de 5%. A participação do eleitorado foi de 74,4%.

A AfD, classificada pela Saxônia Office for the Protection of the Constitution como uma extremista de direita segura, terá 41 assentos no parlamento estadual (38), a CDU 42 (45). A BSW terá 15 membros do parlamento. O SPD terá 9 assentos (10), os Verdes 6 (12), e a Esquerda também 6 (14). Os Eleitores Livres, que receberam 2,3%, estão representados no parlamento com um membro que venceu um mandato direto. A coalizão anterior de CDU, Verdes e SPD não possui mais maioria.

Na segunda-feira de manhã, os líderes e secretários-gerais dos partidos expressarão suas opiniões sobre o resultado em Dresden. Em Berlim, os candidatos principais também comentarão o resultado. Vários partidos agendaram suas primeiras reuniões de conselho para a noite.

Kretschmer: A Formação do Governo não Será Fácil

"Não será fácil", disse o Ministro-Presidente incumbente Michael Kretschmer da CDU no domingo sobre encontrar uma nova coalizão. "Mas uma coisa é certa: com numerosas discussões e a vontade de fazer algo por esta terra, é possível fornecer à Saxônia um governo estável que sirva à terra e prossiga com humildade."

O candidato principal da AfD da Saxônia, Jörg Urban, prometeu continuar exercendo pressão sobre o futuro governo estadual como partido de oposição. "Faremos o que temos feito há anos no parlamento estadual da Saxônia: impulsionaremos este governo."

A Aliança Sahra Wagenknecht (BSW) chamou o resultado de "histórico" e declarou claramente que não estaria disponível como um "apoio para o atual Ministro-Presidente". "Com a gente, haverá apenas um reinício. Não seremos os fazedores de maioria", disse a presidente do partido, Sabine Zimmermann, olhando para potenciais conversas de coalizão.

O líder do SPD, Henning Homann, descreveu o resultado como um sucesso. Depois das pesquisas, o SPD tinha que temer pela sua reentrada no parlamento estadual. "Temos dito consistentemente que se trata da Saxônia", enfatizou. O SPD da Saxônia quer se concentrar no Estado Livre, não se perder em discussões sobre questões políticas federais ou globais.

De acordo com a líder do Partido Verde, Christin Furtenbacher, o resultado das eleições não é o que o povo da Saxônia merece. Muitas forças políticas tentaram empurrar os Verdes para baixo com toda a sua força, disse a presidente do grupo parlamentar, Franziska Schubert. "O que fizemos? Ficamos no topo."

O líder do Partido da Esquerda exige um reinício fundamental do seu partido. Acima de tudo, o Partido da Esquerda enfrenta uma revisão completa do resultado. Sem os mandatos diretos ganhos, eles teriam desaparecido do parlamento estadual – pela primeira vez em um parlamento estadual da Alemanha Oriental desde o início do século.

O líder estadual Stefan Hartmann chamou por um reinício fundamental do partido. Com sua entrada no parlamento através da cláusula do mandato básico, a Esquerda garantiu que a continuação da atual coalizão de CDU, Verdes e SPD não é mais possível – a menos que a coalizão seja tolerada pela Esquerda.

O cientista político de Leipzig Hendrik Träger considerou uma governo de minoria da CDU e do SPD, tolerada pela BSW, digna de consideração na noite das eleições. "Such government formats are prevalent, for example, in Scandinavian countries. Therefore, it is advisable to look beyond the German horizon."

Analista político Johannes Kiess antecipa uma situação complexa de divisão de poder em Saxônia e Turíngia. O movimento "anti-sinalização de trânsito" da CDU também contribui para essa complexidade. Além disso, há um fator fresco e nebuloso com o BSW. "Mesmo que o BSW escolha uma abordagem cooperativa, a durabilidade de sua participação é duvidosa até as eleições nacionais no ano que vem", disse Kiess à agência de notícias alemã.

Pesquisador: Não há um cenário político promissor

O pesquisador afirmou: "O AfD, junto com o BSW, pode se beneficiar da atual atmosfera social. Por outro lado, os campos do SPD e Verdes parecem menos propensos a agir. A CDU ainda está longe de forjar uma parceria com um único aliado. Isso certamente não é um sinal positivo para o cenário político alemão."

