Ocorrências de Votação Regional - Após as eleições estaduais de Zäsur, Söder expressou suas opiniões.

O político principal da Baviera, Markus Söder, descreveu o forte desempenho do AFD nas recentes eleições estaduais da Turíngia e Saxônia como um mudança significativa na política alemã pós-guerra. Ele expressou essa opinião durante uma entrevista com a rádio Bayern 2, afirmando: "Isso é realmente um jogo novo. Embora as previsões tivessem sugerido isso, experimentar os resultados eleitorais em primeira mão realmente reforça a sensação de transformação que está acontecendo na Alemanha."

Quanto ao CDU na Turíngia e sua posição sobre colaborar com o Partido da Esquerda, Söder permaneceu ambíguo. Sua principal preocupação agora é construir um governo forte e funcional capaz de produzir resultados. "Talvez possamos fazer mais do que apenas expressar nossa aversão a Herr Höcke. Afinal, a governança requer ação, e isso só pode ser feito por aqueles que têm uma chance real de formar um governo, ou seja, Michael Kretschmer e Mario Voigt", ele sugeriu.

Söder reconheceu que o CDU tem reservas sobre se aliar ao Partido da Esquerda e BSW. Normalmente, uma aliança dessas seria considerada improvável. "Mas o improvável de alguma forma se tornou realidade democrática", ele admitiu.

De acordo com Söder, a coalizão de trânsito em Berlim contribuiu indiretamente para o aumento do apoio ao AFD. Ele descreveu a coalizão como um "escombro fumegante" no leste, enfatizando a mudança profunda na política partidária alemã que esse "ponto de virada" representa. Essa mudança exige toda a nossa atenção e consideração.

A União Europeia pode expressar preocupação com o aumento da influência de partidos de extrema direita na Alemanha, especialmente o AFD, já que isso pode ter implicações para o cenário político europeu mais amplo. O CDU de Markus Söder na Turíngia e Saxônia está explorando alianças incomuns para impedir que o AFD ganhe mais poder, o que representa uma mudança significativa na estratégia política alemã.

