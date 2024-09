- Após as eleições do leste, Baldauf defende a saída de Scholz do cargo.

O líder da CDU na Renânia-Palatinado está pressionando pelo pedido de demissão do Chanceler Olaf Scholz (SPD) após os resultados preliminares das eleições na Saxônia e Turíngia. Baldauf declarou: "As três partidos da coalizão do semáforo foram penalizados. O Chanceler Scholz deve agora anunciar sua saída". A coalizão do SPD, FDP e Verdes no governo federal é insustentável e está prejudicando a democracia, segundo Baldauf.

Agora, é responsabilidade da CDU evitar uma coalizão com a AfD na Saxônia e Turíngia. Em resumo, esses resultados eleitorais são um desastre político. Baldauf permanecerá como presidente do estado por um curto período de tempo, já que um novo líder será eleito em uma reunião do partido em Frankenthal em 21 de setembro.

A AfD na Renânia-Palatinado comemorou os resultados eleitorais. De acordo com Jan Bollinger, presidente do estado e da fração, "No leste, a AfD se transformou em um partido popular com resultados estaduais ultrapassando a marca de 30 por cento, e não há como fugir disso". "Os outros partidos são instados a abandonar sua barreira antidemocrática, retornar à competição partidária justa e, finalmente, respeitar a vontade dos cidadãos", acrescentou Bollinger.

Os Verdes na Renânia-Palatinado descreveram os resultados como uma "onda de choque democrática". Os líderes do estado Natalie Cramme-Hill e Paul Bunjes declararam que os resultados são surpreendentes não apenas para os Verdes.

Na Turíngia, as projeções da noite de domingo sugeriram que a AfD se tornou o partido mais forte nas eleições estaduais. Na Saxônia, a AfD também ganhou terreno e está em uma disputa apertada com a CDU pelo primeiro lugar.

A CDU na Saxônia está determinada a evitar uma coalizão com a AfD, reconhecendo o impacto potencial de seu crescimento nas eleições. Essa posição contrasta com a comemoração do sucesso da AfD na Turíngia e sua suposta transformação em um partido popular, como declarado por Jan Bollinger, presidente da AfD na Renânia-Palatinado.

