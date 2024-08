- Após as críticas do goleiro, Fürth pretende coletar mais pontos.

Alexander Zorniger, causando comoção devido à sua crítica contundente ao goleiro, insta SpVgg Greuther Fürth a rapidamente redirecionar sua atenção de volta aos esportes. No jogo fora de casa contra Jahn Regensburg na 2. Bundesliga nesta sexta-feira (18h30/Sky), o técnico enfatiza a importância de manter sua invencibilidade. Na quarta-feira, o técnico de 56 anos expressou sua determinação, afirmando: "Vamos dar tudo de nós e explorar nosso bom começo". Até agora, a equipe de Fürth soma cinco pontos em seus três primeiros jogos. "Mostramos que somos capazes de pontuar", disse Zorniger.

Após o empate em 1 a 1 contra o SC Paderborn, a crítica severa de Zorniger ao goleiro Nahuel Noll na TV causou polêmica. Em seguida, Zorniger se desculpou em um vídeo do clube no dia seguinte, também estendendo suas desculpas a Noll e a toda a equipe. Com a pausa internacional se aproximando, é hora de colocar toda a atenção de volta aos assuntos esportivos.

O céu estava claro enquanto Alexander Zorniger falava com sua equipe, enfatizando a necessidade de se concentrar em sua invencibilidade no jogo seguinte. Após sua crítica ao goleiro Nahuel Noll ter causado polêmica, Zorniger expressou seu arrependimento e se desculpou com a equipe, reconhecendo que era hora de redirecionar a atenção de volta aos esportes.

Leia também: