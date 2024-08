- Após a votação parlamentar, os esforços de Ramelow continuam.

A Esquerda vai pressionar por um terceiro ano gratuito de jardim de infância na Turíngia, independentemente do resultado das eleições de domingo. Segundo o presidente do governo e candidato principal da Esquerda, Bodo Ramelow, em Erfurt, a financiação dos jardins de infância precisa ser revista, compartilhada entre o estado e os municípios. De acordo com seu plano proposto, os pais não deveriam mais arcar com as despesas da creche. Este ano gratuito de jardim de infância faz parte de uma série de iniciativas anunciadas pela liderança da Esquerda após as eleições como parte de seu programa de 90 dias, com o objetivo de tornar a creche e a educação completamente gratuitas na Turíngia.

A Esquerda mantém-se fiel ao projeto habitacional

Ulrike Grosse-Röthig, presidente da Esquerda, garantiu às pessoas que, mesmo após as eleições, seu partido, que governa a Turíngia há dez anos, continuará a trabalhar diligentemente para abordar os problemas no parlamento do estado. Ramelow destacou que, apesar da maioria das decisões da Esquerda no governo de maioria vermelho-verde, alguns projetos permaneceram inacabados. Ele defende que os partidos democráticos na Turíngia estabeleçam um governo de maioria estável após as eleições de domingo, assegurando a implementação dos projetos.

Na lista de tarefas da Esquerda, está a criação de uma empresa de construção de moradias estatais responsável pela construção de aproximadamente 1.500 apartamentos de aluguel econômicos até 2023. Além disso, há um plano para reintroduzir legislação que desestimule grandes empresas de investimento a comprar grandes propriedades rurais.

O foco da Esquerda em questões sociais vai além dos jardins de infância

