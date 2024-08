- Após a longa série de apresentações, os profissionais médicos optam por um intervalo.

A banda alemã de punk rock The Doctors decide tomar um descanso - mantendo seus próximos passos em segredo. De acordo com o baterista Bela B (61), que falou no podcast da ARD "This One Love", a banda vem se apresentando e lançando álbuns sem parar por três anos, o que deixou eles precisando de uma breve pausa.

A banda, composta por três punks cheios de energia, recentemente se apresentou três noites seguidas no Tempelhofer Feld, o antigo terreno do aeroporto. Cada noite, eles encantaram cerca de 150,000 fãs entusiasmados, parecendo aproveitar cada minuto.

Durante uma conversa com Marco Seiffert da rádioeins, o guitarrista Farin Urlaub (60) revelou: "No momento, não temos planos além de Tempelhof. Estou planejando uma longa viagem ecologicamente correta em 2023, cobrindo distâncias de bicicleta e a pé. some incríveis viagens estão por vir para mim."

Eles vão seguir em frente sozinhos agora?

Quando questionados sobre o futuro da banda, os músicos foram enigmáticos. O baixista Rodrigo Gonzalez (56) afirmou: "Não vou revelar isso!" Em uma entrevista anterior no podcast, Farin disse: "Vamos ter que ver como os shows de Berlim saem. Se ainda nos dermos bem depois, a banda pode continuar. Se faremos mais, eu não tenho certeza. Mas ainda estaremos por aí." Todos os três membros têm projetos paralelos.

Pausas passadas

No início de 2019, a auto-proclamada "melhor banda do mundo" iniciou rumores de reunião com um complexo quebra-cabeça de carta postado em seu site, marcando um hiato de seis anos de turnês na Alemanha.

A história da The Doctors remonta a 1982, quando eles foram formados em Berlim Ocidental durante a "Nova Onda Alemã". Depois de se separar em 1988, eles se reuniram em 1993 com uma nova formação, com o baixista Gonzalez permanecendo como membro constante. Seus concertos geralmente esgotam rapidamente.

Apesar de sua intensa turnê e lançamentos de álbuns por três anos, levando a uma necessidade de pausa, ['The doctors'] foram enigmáticos sobre seus próximos passos, com o baixista Rodrigo Gonzalez recusando-se a revelar detalhes. No passado, ['The doctors'] também tiraram um hiato de seis anos de turnês na Alemanha, iniciando rumores de reunião.

Leia também: