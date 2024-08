- Após a intensa onda de calor?

Ao sul, o calor persiste como previsto: O Serviço Meteorológico Alemão (DMS) espera temperaturas entre 25 e 33 graus Celsius nas próximas horas. Em particular, no sul de Baden-Württemberg, há possibilidade de tempestades isoladas com chuva forte, granizo e ventos fortes aparecerem no final da tarde.

A segunda-feira começa com céu nublado, segundo os especialistas em clima. A partir da tarde, são esperadas várias chuvas e tempestades, de acordo com a previsão do DWD. As temperaturas podem cair ligeiramente, mas não há indicação de resfriamento significativo e prolongado: O ar no sudoeste não será substituído por ar mais fresco.

