- Após a eleição, antes da eleição: uma luta apertada em Brandemburgo

Três semanas separam as eleições estaduais em Brandemburgo das que ocorreram anteriormente em Saxônia e Turíngia. Os resultados em Saxônia e Turíngia servem como indicadores significativos para o voto em Brandemburgo em 22 de setembro. A disputa em Brandemburgo é acirrada.

Essa eleição é crucial para Dietmar Woidke, o Presidente do Ministério, que visa intensificar a luta contra a AfD. "Precisamos talvez iluminar mais o que a AfD representa em Brandemburgo", afirmou Woidke após as eleições em Saxônia e Turíngia, sugerindo que ela representa o passado.

Woidke não considera as eleições nos dois estados iguais. "Brandemburgo tem uma base única, especialmente para o SPD de Brandemburgo", explicou. O SPD governou Brandemburgo desde 1990 com vários parceiros, e Woidke deseja continuar isso, mas a AfD, classificada como caso de extrema-direita pelo Verfassungsschutz, lidera nas pesquisas. Woidke apostou seu futuro político em uma vitória eleitoral.

Desanimado pelas pesquisas, Woidke remain optimistic, recorrendo ao efeito de cinco anos atrás. Nas últimas semanas da eleição estadual de 2019, seu SPD ultrapassou a AfD, encerrando com 26,2%, à frente dos 23,5% da AfD. Ele acredita que as pesquisas estarão incorretas novamente neste ano.

O fator incumbente demonstra sua influência na eleição da Saxônia, com a CDU e seu Presidente do Ministério Michael Kretschmer fazendo campanha com o slogan "Porque é sobre a Saxônia", enquanto o SPD de Woidke usou "É sobre Brandemburgo". Woidke lidera seus concorrentes na corrida para uma eleição direta, mas há o risco de que protestos contra o governo de semáforo possam atrapalhar seus planos. Portanto, ele prefere minimizar sua associação com o Chanceler do SPD Scholz.

Jan Philipp Thomeczek, cientista político de Potsdam, vê desafios para o SPD. "As pesquisas em Turíngia e Saxônia refletiram de perto os resultados reais", disse Thomeczek à Agência Alemã de Notícias. "Então, a pergunta é se Woidke ainda pode esperar que o SPD ultrapasse a AfD. Ele é popular, mas sofre muito com a impopularidade do governo de semáforo." Thomeczek não considera a AfD mais uma partido de protesto. "A AfD agora é muito estabelecida para ser considerada apenas um partido de protesto", disse ele. As pesquisas mostram que um grande grupo vota nela por convicção, e isso também é verdade para Brandemburgo, assim como Saxônia e Turíngia.

Se a AfD emergir como a força mais forte em Brandemburgo, ela enfrentaria o mesmo impasse que em Turíngia: provavelmente não encontraria nenhum parceiro para governar. A AfD comemorou seu sucesso. "Nós, da AfD, temos vento a favor", disse o candidato principal Hans-Christoph Berndt.

O BSW, liderado por Robert Crumbach, poderia jogar um papel significativo na formação do governo de Brandemburgo, assim como seu potencial impacto em Saxônia ou Turíngia. Crumbach, ex-membro do SPD, está preparando o partido estadual para entrada na Assembleia Estadual. "Queremos estar imediatamente operacionais", afirmou Crumbach.

A CDU, com o presidente estadual Jan Redmann à frente, se sente fortalecida após as eleições em Saxônia e Turíngia. Redmann enfatizou a decisão da partido federal: "A decisão de incompatibilidade em relação à AfD e à Esquerda ainda está em vigor". A CDU poderia ganhar mais impulso em Brandemburgo devido à crítica à coalizão federal.

Os Verdes, parceiros de coalizão do SPD, estão preocupados em entrar na Assembleia Estadual de Brandemburgo. Eles esperam ser necessários para uma formação de governo democrática, até mesmo em Brandemburgo. Os Eleitores Livres buscam garantir um mandato direto no parlamento.

A Esquerda, que sofreu perdas significativas em Turíngia, está focada na segurança. "Os resultados das eleições foram dominados pelos medos sobre o futuro", disse o candidato principal Sebastian Walter. Um forte estado de bem-estar social é a melhor maneira de contrapor a virada para a direita - e apenas a Esquerda está defendendo isso.

Permanece a ser visto se a AfD obterá uma chamada minoria de bloqueio em Brandemburgo, semelhante à de Turíngia. Se eles o fizerem, poderiam obstruir decisões que exigem uma maioria de dois terços.

De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Bertelsmann, há um cenário potencial em que a AfD, com resultados projetados do segundo voto ligeiramente acima de um quarto, possa garantir mais de um terço dos assentos na Assembleia Estadual. Isso poderia acontecer se a AfD acumulasse um número substancial de mandatos diretos além de sua participação no segundo voto, e outros partidos não conseguirem reivindicar mandatos compensatórios suficientes. Isso é possível devido ao limite fixo de assentos de 110 na Assembleia Estadual, com a contagem atual em 88 assentos.

A Comissão, seguindo as insights das eleições em Saxônia e Turíngia, pode adotar uma decisão com o objetivo de fortalecer a oposição contra a AfD em Brandemburgo, considerando sua posição de liderança nas pesquisas.

Dado a base única do SPD de Brandemburgo, como notado por Dietmar Woidke, a decisão da Comissão em relação à eleição pode buscar aproveitar o histórico de governança do partido para um resultado vitorioso.

Leia também: