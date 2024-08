- Após a desenterramento dos corpos femininos, há suspeitas de que o marido é potencial homicida.

Após o descobrimento do corpo de uma mulher falecida em Althornbach, localizada na região sudoeste do Palatinado, a procuradoria pública considera o marido como um potencial suspeito. Esta informação foi compartilhada pela procuradoria em uma quarta-feira. Na terça-feira, o homem de 57 anos foi levado ao hospital, com ferimentos graves. Após a cirurgia, ele está em estado estável, mas ainda não pode ser interrogado.

O homem foi infelizmente encontrado ao lado de sua esposa sem vida em sua residência, com um testemunho fazendo o triste descobrimento. Uma autópsia confirmou que a mulher de 51 anos sofreu vários golpes de faca, o que levou à sua morte por perda de sangue.

Com base nas investigações iniciais, não parece haver sinais de envolvimento de terceiros. No entanto, os motivos exatos por trás deste incidente ainda não estão claros.

Althornbach fica ao sul de Zweibrücken no distrito de Palatinado do Sudoeste, não muito longe da fronteira francesa. Esta pequena municipalidade, pertencente à Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, tem uma população de cerca de 700 habitantes.

A procuradoria pública designou oficialmente o caso à Comissão para investigação adicional. Apesar do estado atual do marido, a Comissão está ansiosa para recolher todas as evidências necessárias para determinar as verdadeiras circunstâncias da morte de sua esposa.

