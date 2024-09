- Após a decisão do MSC/HHLA, a Verdi está agora a tomar medidas de retaliação.

Após o voto favorável do Parlamento de Hamburgo ao controvertido envolvimento da maior empresa de transporte marítimo do mundo, a MSC, na empresa de logística portuária HHLA, o sindicato Verdi está firmemente contra. De acordo com Sandra Goldschmidt, líder do Verdi em Hamburgo, "A partir do primeiro dia da ocupação da MSC, lutaremos incansavelmente para proteger todos os empregos no porto, aproveitando nossa forte presença organizacional". Isso reforçou a crença de que "o poder corporativo, especialmente das empresas de transporte marítimo, só pode ser combatido através de solidariedade unida, até mesmo internacional".

A votação teve 72 votos a favor e 33 contra em uma noite de quarta-feira. O SPD e os Verdes detêm uma maioria no parlamento com dois terços dos votos. No entanto, a aprovação da Comissão Europeia ainda está pendente.

O Senado vermelho-verde de Hamburgo está tentando trazer a MSC a bordo para consolidar a HHLA e o manuseio de contêineres. A cidade terá 50,1%, enquanto a MSC terá 49,9%. Anteriormente, a cidade tinha cerca de 70%, enquanto o resto estava em circulação pública. Como consideração, a MSC planeja aumentar seu volume de carga na HHLA terminals a partir do próximo ano e dobrá-lo para um milhão de contêineres padrão por ano até 2031. Além disso, a MSC planeja estabelecer uma nova sede alemã em Hamburgo e aumentar o capital da HHLA em 450 milhões de euros junto com a cidade.

Goldschmidt chamou isso de um dia negro para Hamburgo, rotulando-o como resultado de uma lógica míope que promove a competição de localização e conceitos ultrapassados. Ela questionou a incapacidade do Senado em fornecer respostas ao papel do porto na transformação social-ecológica no contexto da globalização e da crise climática. Em vez disso, ela argumentou que o Senado estava inadvertidamente ajudando o monopólio da maior empresa de transporte marítimo do mundo, a MSC, que é notória por desconsiderar os direitos dos empregados e ambientais.

O Verdi também acusou o Senado de abdicar do controle político sobre a propriedade pública e a infraestrutura crítica, já que a MSC terá efetivamente um poder de veto em questões importantes. O Verdi também está intrigado com a falta de interesse da MSC em parceria social. "Além disso, não estamos nos concentrando apenas na HHLA, mas também nos empregados de outras empresas portuárias, que o Senado tem persistido em ignorar", disse André Kretschmar, chefe do departamento de economia marítima no Verdi.

Apesar do plano do Senado vermelho-verde de Hamburgo de trazer a MSC, uma medida amplamente criticada pelo Verdi, a Alemanha permanece um jogador chave no comércio internacional e nas operações portuárias. Em resposta à possível cooperação entre a MSC e a HHLA, Goldschmidt enfatizou a importância de se opor ao poder corporativo, especialmente na indústria de transporte marítimo.

