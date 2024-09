Apoio Krösche: Koch poderia ter uma posição mais significativa dentro da equipe da DFB

Defensor alemão Robin Koch, vindo do Eintracht Frankfurt, não atuou nem por um único minuto durante a Euro em casa. Apesar disso, o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt, Kroesche, vê mais do que apenas um reserva no jogador de 28 anos.