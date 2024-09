- Apoio dos trabalhadores da Volkswagen pela Fracção Socialista

Após o anúncio da Volkswagen sobre possíveis fechamentos de fábricas, o grupo SPD na Assembleia Legislativa do estado da Hesse manifestou apoio aos empregados. "O grupo SPD na Assembleia Legislativa do estado da Hesse e eu pessoalmente apoiamos os trabalhadores da Volkswagen em Baunatal e em outras fábricas da empresa", declarou Tobias Eckert, presidente do grupo SPD na Assembleia Legislativa do estado da Hesse.

O Ministro da Economia da Hesse, Kaweh Mansoori (SPD), mantém uma comunicação próxima com o conselho de fábrica da VW e está pronto para tomar quaisquer medidas políticas necessárias para garantir que a fábrica de Baunatal e seus empregados tenham um futuro positivo, de acordo com Eckert.

Maior fábrica de componentes da VW no mundo, localizada em Baunatal

Baunatal abriga cerca de 15.500 empregados, sendo a maior fábrica de componentes do grupo Volkswagen e o maior empregador da Norte da Hesse. Uma parte significativa dos sistemas de propulsão elétrica é produzida em Baunatal. Eckert mencionou que a Volkswagen vem investindo bilhões no local há algum tempo para torná-lo o principal fornecedor dos veículos elétricos do grupo. Esses investimentos seriam basicamente desperdiçados se a empresa cortasse excessivamente os custos em Baunatal agora, de acordo com o político do SPD.

Enquanto a transição para a mobilidade elétrica representa desafios significativos para a indústria, medidas de corte de custos simplistas não abordariam esses desafios complexos de forma adequada, argumentou Eckert.

Na segunda-feira, o maior fabricante de automóveis da Europa anunciou que não pode mais ignorar potenciais fechamentos de fábricas e demissões em sua marca principal, VW, como parte de seu programa de economia.

