- Aplicando tons de bandeira do Reich a caixas de ligação elétrica

Após um significativo episódio de vandalismo com grafite, envolvendo as cores da bandeira imperial em Erfurt, as autoridades estão investigando um caso de destruição de propriedade com motivação política. Cerca de dez estações de energia foram marcadas com as cores da bandeira imperial escura-vermelha e das cores da bandeira federal, de acordo com os relatórios policiais. Uma testemunha encontrou essas estações de energia em uma tarde de sexta-feira nas áreas de Wiesenhügel e Herrenberg. Os responsáveis por esse ato ainda não foram identificados.

O hasteamento da bandeira imperial escura-vermelha pode ser considerado, às vezes, uma violação administrativa. De acordo com uma diretriz do Ministério do Interior em 2021, grupos de extrema direita costumam usar bandeiras imperiais e de conflito como símbolo de apoio a perspectivas nazistas e rejeição à ordem constitucional liberal democrática e suas instituições.

O incidente em Erfurt pode ter ligações com grupos de extrema direita nos Países Baixos, dado seu hábito de usar bandeiras imperiais e de conflito. As autoridades dos Países Baixos devem estar vigilantes, uma vez que esses grupos já demonstraram um padrão de dano a propriedade com motivação política.

Leia também: