- Apesar do início desafiador, o Wolfsburg conseguiu garantir um empate contra o Phantom Gate.

Após um golpe de sorte para sua equipe feminina de futebol, graças a um gol duvidoso, o técnico do VfL Wolfsburg, Tommy Stroot, ficou furioso. "Eu enfatizei a importância desses jogos explicitamente", disse o treinador de 35 anos após o emocionante empate de 3 a 3 (1 a 2) contra o Werder Bremen na partida de abertura da Bundesliga. Ele não estava disposto a adoçar o resultado decepcionante. "Eu devo admitir, estou bastante irritado, já que não me veem assim com frequência", afirmou durante a conferência de imprensa.

Stroot e sua equipe conseguiram evitar a derrota devido a um erro de julgamento da árbitra Nadine Westerhoff. Ela permitiu o gol de Alexandra Popp no 66º minuto, mesmo o ballsendo claramente na linha de gol e voltando para o jogo. A goleira do Bremen, Livia Peng, havia inicialmente bloqueado o chute de Popp. A bola então foi em direção ao gol do Werder com uma grande rotacão. Ao contrário da Bundesliga masculina, não há VAR no jogo feminino. "Se você assistir ao gol do 3 a 3, então sim", admitiu Stroot.

O empate foi um obstáculo para as ambições do Wolfsburg. O VfL Wolfsburg considera-se um potencial desafiante ao campeão e favorito FC Bayern Munich. Agora, eles estão logo atrás. "É por isso que estou frustrado. Porque eu sei que havia mais potencial para nós", disse Stroot.

