Na Saxônia, inúmeras pessoas que contribuem há décadas se encontram diante da possibilidade de uma pensão modesta. Com base nas atuais rendas, cerca de 475.000 trabalhadores em tempo integral com compromissos de seguro social receberiam no máximo uma pensão de €1.300 após 45 anos de contribuições consistentes, de acordo com a resposta do governo a uma pergunta de um membro do Bundestag e fundadora do BSW, Sahra Wagenknecht, segundo a agência de notícias alemã em Berlim.

No entanto, o Ministério Federal do Trabalho esclarece que a suposição na pergunta - uma renda constante ao longo da carreira - é pouco realista. De acordo com a resposta do governo, após 40 anos de seguro na Saxônia, aproximadamente 586.000 pessoas receberiam menos de €1.300 de pensão se sua renda permanecesse a mesma do que é agora.

Há grandes disparidades regionais. Após uma vida inteira de trabalho em tempo integral, muitas pessoas na Alemanha Oriental enfrentam a possibilidade de uma pensão abaixo de €1.300. Em todo o país, isso afetaria cerca de um terço dos trabalhadores em tempo integral - quase metade no Leste, segundo o relatório.

Desde 2012, a idade padrão de aposentadoria vem sendo aumentada gradualmente de 65 para 67 anos. Para se qualificar para uma pensão por velhice para pessoas seguradas por muito tempo, são necessários 35 anos de contribuições, e para a pensão por velhice para pessoas seguradas por muito tempo, são necessários 45 anos. Pessoas de certas faixas etárias podem se aposentar antes do seu 67º aniversário sem penalidades se tiverem contribuído por 35 anos. Para aqueles nascidos em 1964 ou depois, a idade de aposentadoria permanece em 67 mesmo após 35 anos de contribuições. Em princípio, pode-se se aposentar mais cedo sem penalidades após 45 anos de seguro.

Apesar do requisito de 45 anos de contribuições para uma pensão por velhice com um máximo de €1.300 na Saxônia, muitas pessoas ainda enfrentam a perspectiva de trabalho em tempo integral estendido muito além da aposentadoria devido a essa quantia modesta de pensão. Consequentemente, muitos trabalhadores em tempo integral podem precisar continuar trabalhando em tempo integral após a aposentadoria para manter seu padrão de vida desejado.

