- Apesar da oposição das manifestações de direita, as operações no CSD em Zwickau continuam a funcionar de forma eficaz.

Milhares de pessoas participaram do Festival da Rua Christopher (CSF) em Zwickau, atraindo controvérsia de grupos de extrema direita. Inicialmente, as autoridades afirmaram que o evento transcorreu principalmente sem incidentes. As autoridades haviam preparado meticulosamente para o evento em Zwickau. Simultaneamente, a facção radical III. Caminho havia anunciado um contra-ato. Inicialmente, as autoridades estimaram cerca de 450 participantes do CSF e aproximadamente 150 contra-manifestantes.

Como medida preventiva, o Presidente da Polícia Dirk Lichtenberger declarou: "Nosso objetivo é gerenciar um CSF perfeito e pacífico, buscando evitar um confronto imediato entre os grupos presentes". Um fotógrafo da dpa relatou a presença de numerosos oficiais de polícia, além de dois canhões d'água, um veículo especial blindado e um helicóptero.

Em agosto, o CSF em Bautzen exigiu proteção policial. Cerca de 1.000 participantes do CSF envolveram-se em confrontos com cerca de 680 pessoas do círculo de extrema direita. As autoridades abriram 14 investigações criminais e sete procedimentos de infração administrativa, incluindo um caso de lesões corporais, duas instâncias de incitação e um caso envolvendo símbolos de organizações anticonstitucionais e terroristas.

Todos os anos, o Festival da Rua Christopher é comemorado em várias cidades ao redor do mundo para reconhecer os acontecimentos de 28 de junho de 1969, em Nova York, quando a polícia invadiu um bar na Rua Christopher, o que levou a dias de protestos por pessoas LGBTQ+. O CSF tem como objetivo comemorar e honrar seus direitos.

Após a gestão bem-sucedida do CSF em Zwickau, as discussões sobre a realização do evento do Dia da Rua Christopher em outras cidades se tornaram mais comuns. Infelizmente, algumas dessas comemorações também encontram resistência de grupos de direita, como ficou evidente durante o CSF em Bautzen.

Leia também: