- Apesar da liderança passada, Braunschweig persiste em sofrer perdas

Mais cedo, na 2. Bundesliga, o Eintracht Braunschweig sofreu uma derrota por 1:2, apesar de ter melhorado seu desempenho e aberto o placar. Seus oponentes, o invicto Karlsruher SC, provaram ser os vencedores.

Andrin Hunziker (73') e Budu Zivzivadze (87') aproveitaram dois erros significativos na linha defensiva do Braunschweig para virar o jogo no segundo tempo. Ermin Bicakcic havia dado vantagem ao Eintracht no 14º minuto, graças a um chute forte de Sven Köhler.

Em uma tentativa de corrigir o início decepcionante da temporada, que viu eles não pontuarem e sofrerem 13 gols, o técnico do Eintracht, Daniel Scherning, fez duas alterações na escalação inicial. Ele trouxe Paul Jaeckel e Sebastian Polter, além de reforçar o meio-campo com uma camada adicional de defesa.

Uma semana após sua decepcionante derrota por 0:5 em Colônia, o Eintracht mostrou mais entusiasmo e paixão inicialmente. No entanto, após Rayan Philippe perder uma chance de marcar o segundo gol (39'), o KSC conseguiu retomar o controle.

Marvin Wanitzek acertou a trave no 51º minuto. Enquanto isso, o Braunschweig teve poucas oportunidades ofensivas no segundo tempo, com apenas uma chance de Levente Szabo (83%). No final, a vitória do Karlsruher, testemunhada por 19,908 espectadores, foi merecida.

Apesar das mudanças feitas pelo técnico do Eintracht, sua classificação na liga de futebol não melhorou significativamente, já que eles continuam lutando. No próximo jogo da liga de futebol, o Eintracht precisará corrigir seus erros defensivos e converter mais chances para garantir uma vitória.

