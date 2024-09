- Apesar da conquista significativa: 1. O FC Magdeburgo consegue começar a nova temporada.

Magdeburg marca vitória histórica fora de casa na 2. Bundesliga com gols de jogadores do banco

Magdeburg conquistou sua maior vitória fora de casa na 2. Bundesliga, graças a um hat-trick de jogadores reservas, oferecendo ao novo técnico Christian Titz um merecido reforço moral. A vitória convincente por 4 a 0 sobre o Nürnberg deixou o ex-campeão da Copa do Mundo Miroslav Klose, agora parte da equipe técnica, surpreso, enquanto Titz finalmente podia respirar aliviado após uma grande reformulação da equipe.

A nova formação se saiu bem após a saída do armador e principal artilheiro Baris Atik, com Xavier Amaechi abrindo o placar aos 24 minutos. Os reservas Livan Burcu (65'), Alexander Nollenberger (84') e Philipp Hercher (90+2) então selaram a vitória na frente de 31.581 espectadores no estádio Max Morlock.

Novas contratações brilham na estreia

Magdeburg somou seis dos seus oito pontos fora de casa e marcou sete dos seus nove gols fora. Embora sua pontuação fosse a mesma da temporada passada, sua diferença de gols não era tão boa. A equipe reformulada parece mais equilibrada e de melhor qualidade, com novas contratações como o atacante Martijn Kaars (três gols, um assist) e o ponta Lusomba Musonda (três assistências) se encaixando perfeitamente. Marcus Mathisen também se destacou na defesa central, substituindo o defensor estabelecido Tobias Müller.

Mesmo contratações da terceira divisão estão fortalecendo a equipe: Burcu marcou seu primeiro gol contra o Nürnberg, e Abu-Bekir El-Zein está adicionando estabilidade ao meio-campo. "Estou satisfeito com a equipe; todos deram o máximo", disse Burcu. "Temos um técnico que é completamente dedicado ao futebol, sempre buscando mais, sempre buscando o último gol. E isso torna o futebol mais divertido."

Ausência de jogadores-chave minimizada

Apesar das saídas de jogadores influentes como Luca Schuler (Hertha BSC), Daniel Elfadli (Hamburger SV) e Amara Condé (SC Heerenveen), Magdeburg conseguiu seguir em frente com as estratégias de Titz, para surpresa de todos. No entanto, ainda há áreas para melhoria, especialmente no finishing em casa e na preservação da disciplina defensiva.

Magdeburg precisará abordar essas fraquezas durante a pausa internacional para evitar repetir sua apresentação desastrosa na Copa contra Offenbach. Eles também terão a oportunidade de aperfeiçoar suas técnicas em um amistoso contra o Osnabrück da terceira divisão no dia 5 de setembro. Apesar do início promissor, Magdeburg está cauteloso em repetir a tendência da temporada passada, onde cinco jogos invictos no início acabaram em uma sequência de oito jogos sem vitória, resultando em uma queda para o 14º lugar.

Não vou adoçar a pílula, Magdeburg ainda precisa melhorar em algumas áreas, especialmente no finishing em casa e na manutenção da disciplina defensiva.

Apesar das saídas de alguns jogadores-chave, é impressionante como o Magdeburg conseguiu se adaptar às estratégias de Titz, e até mesmo novas contratações como Abu-Bekir El-Zein acrescentaram estabilidade ao meio-campo. Não vou mentir, ver El-Zein se sair bem foi uma grata surpresa.

Leia também: