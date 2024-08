- Apesar da ausência de Gossen, as ações da Union contribuíram para a abertura defeituosa de St. Paul.

Apesar da partida repentina de Robin Gosens, o Union Berlin deu ao FC St. Pauli um começo difícil na sua campanha da Bundesliga. O jogador da seleção alemã, contratação recorde e artilheiro do Berliner, deixou os Ferreiros de Ferro no último minuto após apenas uma temporada e não esteve no elenco para a vitória por 1-0 (1-0). Na frente de 22.012 espectadores no estádio lotado Stadion An der Alten Försterei, o atacante Benedict Hollerbach roubou a cena com seu gol aos 34 minutos.

O CEO do Union, Horst Heldt, ficou surpreso com a saída repentina de Gosens. "Eu acreditava que Robin estaria em campo até as 16h10", disse antes do jogo em casa na DAZN. Ele manteve segredo sobre o destino futuro de Gosens ou os termos da sua mudança. Os boatos persistiam de que o AC Florença seria o seu novo clube. Os florentinos haviam avançado para a fase de grupos da Liga Conferência no dia anterior e estavam ativamente competindo em um palco internacional, em contraste com o Union.

Primeiro confronto na Bundesliga entre eles

A saída de Gosens apressou a contratação do atacante sérvio Andrej Ilic. Berlim havia emprestado ele do clube da Ligue 1 francesa, OSC Lille, por uma temporada. Apesar do sérvio de 24 anos observar seus novos companheiros de equipe do banco, Tom Rothe o substituiu em uma boa atuação no lugar de Gosens.

O primeiro confronto entre os dois clubes na liga alemã de topo foi uma disputa tensa, com poucas oportunidades de gol. Portanto, o gol de Hollerbach após um canto foi uma surpresa. O atacante chutou de cerca de 18 metros e a bola encontrou seu caminho de forma inexplicável pela meta do goleiro do St. Pauli, Nikola Vasilj.

Após o intervalo, o jogo permaneceu uma disputa, com os anfitriões tendo uma ligeira vantagem, mas sem ameaçar a rede de Hamburgo. O defensor do Union, Danilo Doekhi, quase marcou um gol do St. Pauli com um chute enroscado no 51º minuto.

O St. Pauli conseguiu ganhar algum ímpeto com as substituições de Elias Saad e Oladapo Afolayan. Os dois heróis da promoção injectaram velocidade nas alas. Apesar de ter mais oportunidades, o St. Pauli não conseguiu marcar mesmo com quatro minutos de acréscimo. O goleiro do Union, Rönnow, salvou a última chance.

