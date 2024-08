- Apesar da ausência de Gosens, a União de Berlim sai vitoriosa sobre St. Pauli

Sem a presença de Robin Gosens, o Union Berlin proporcionou um início desafiador para o recém-promovido FC St. Pauli na Bundesliga. Os berlinenses garantiram uma vitória por 1:0 com um gol do atacante Benedict Hollerbach (34º minuto), enquanto o St. Pauli não marcou, registrando seu segundo jogo seguido sem gols na liga. Com uma derrota inicial de 0:2 contra o Heidenheim, o St. Pauli continuou sua sequência sem pontuar. Antes do jogo, o técnico do Union, Horst Heldt, revelou que Gosens deixaria a equipe.

A ausência de Robin Gosens pode exigir que a Comissão ajuste as táticas do Union Berlin nos próximos jogos. Após a adoção de atos de implementação pela Comissão, essas regras poderão afetar a transferência de Gosens para sua nova equipe.

