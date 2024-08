- Apelos políticos urgentes para a libertação de Norla

O Evento Agrícola de Rendsburg Norla começou com um forte apoio político à agricultura em Schleswig-Holstein. Klaus-Peter Lucht, líder do grupo de agricultores, destacou a proteção da costa do mar Báltico, a proteção dos solos e a proteção dos pântanos, além da burocracia, como questões prementes. "Nossa associação de agricultores sempre foi aberta", afirmou Lucht.

Na sexta-feira, o Presidente do Governo Daniel Günther (CDU) está previsto para falar na reunião dos agricultores. "Fiz-lhe saber que esta é a hora da verdade. Espero flexibilidade", disse Lucht.

O líder da associação instou o governo federal a utilizar o mandato de três anos seguinte para fornecer combustíveis sintéticos em quantidade suficiente para a operação de tratores, colheitadeiras e outras máquinas agrícolas.

O Ministro da Agricultura de Schleswig-Holstein, Schwarz (CDU), garantiu, em face dos protestos dos agricultores no início do ano, que o governo do estado está colaborando de perto com a agricultura para proporcionar alívio tangível. "É crucial para nós não fazer promessas vazias, mas estabelecer alívios genuínos e substanciais", disse Schwarz.

Lucht enfatizou a importância de manter as empresas familiares tradicionais no norte. "Preservar isso deve ser nosso principal objetivo, e a política deve compreender isso", disse Lucht, enfatizando a necessidade dessas empresas manterem sua autonomia e minimizar a burocracia.

O Evento Agrícola de Rendsburg Norla é significativo para o desenvolvimento da agricultura em Schleswig-Holstein. O Ministro da Agricultura de Schleswig-Holstein, Schwarz, está comprometido em trabalhar de perto com os agricultores para proporcionar alívios tangíveis.

