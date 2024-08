- Anton Luchs mostra hesitação em investigar seu novo espaço de vida

O lobo-guará Anton explora com cautela sua nova morada nos Montes Erz Ocidentais. Com um dispositivo de rastreamento GPS, o animal mantém-se principalmente na área onde foi libertado da sua jaula de transporte na segunda-feira passada. Ele age tão reservado quanto os outros dois, Juno e Chapo, após a sua libertação, de acordo com Karin Bernhardt, porta-voz da Secretaria de Estado para o Ambiente, Agricultura e Geologia. Espera-se que ele vá alargando o seu território gradualmente.

Logo após a sua estreia, o Anton de 1,5 anos voltou ao local da sua "libertação". Em seguida, a sua posição foi difícil de rastrear, possivelmente devido a uma zona sem sinal. Este comportamento não surpreende os especialistas. "O Anton, que foi criado em cativeiro, tem expectativas diferentes das duas loba capturadas, Nova e Alva, das montanhas suíças do Jura. Ele ainda está a perceber que os seus movimentos não são mais limitados por cercas e que precisa caçar o seu próprio alimento", afirmou Bernhardt. Juno e Chapo já se adaptaram a este estilo de vida.

O Anton passou os seus primeiros dias numa grande jaula de reprodução num zoológico belga e foi treinado para a libertação na jaula coordenada da Aldeia de Fera em Hütscheroda, Turíngia, durante vários meses. Ele passou em todos os testes de comportamento e exames de saúde obrigatórios para a libertação. O objetivo é libertar 20 lobos-guarás até 2027, principalmente usando animais selvagens capturados na Suíça e criados em cativeiro em zoológicos. Até agora, foram libertados três machos e duas fêmeas. Além da Turíngia e da Baden-Württemberg, a Saxônia é o único estado federal que readmitiu esta espécie em perigo. As maiores populações na Alemanha existem no Harz e na Floresta da Baviera.

