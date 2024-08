- Anticipando um desafio na Liga da Conferência contra o Chelsea para o Heidenheim

1. FC Heidenheim está ansioso para um jogo em casa contra o renomado FC Chelsea na fase de grupos da Liga Conferência, como decidido no sorteio em Mônaco. Além do poderio inglês, a equipe alemã da Bundesliga enfrentará o clube suíço FC St. Gallen e os representantes eslovenos do Olimpija Ljubljana em casa. Quando viajam, eles enfrentarão o time turco Basaksehir Istanbul, o clube escocês Heart of Midlothian e o time cipriota Pafos FC.

Heidenheim está fazendo sua primeira aparição em competições europeias na história do clube. Eles garantiram sua vaga nos playoffs com vitórias por 2:1 e 3:2 sobre os antigos campeões suecos do BK Häcken. "Incrível que conseguimos isso", disse o técnico Frank Schmidt após a partida de volta emocionante. Os reservas Paul Wanner e Mathias Honsak mudaram o jogo contra Häcken na quinta-feira à noite com seus gols tardios. Foi mais um capítulo emocionante em uma história de sucesso extraordinária.

Promovido Diretamente à Copa Europeia

Não faz muito tempo, a equipe da pequena cidade de Heidenheim, com cerca de 50.000 habitantes, subiu pela primeira vez à Bundesliga. Ao terminar em oitavo, eles se classificaram instantaneamente para a Copa Europeia. Agora, eles jogarão mais seis partidas na Liga Conferência até o Natal - com a primeira partida ocorrendo em 3 de outubro.

Na Bundesliga, Heidenheim, que venceu todos os quatro jogos oficiais desta temporada, receberá o FC Augsburg no domingo (15h15/DAZN).

