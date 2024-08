- Anticipa a retomada das actividades em Bochum (para Stöger)

Para o novo reforço do Borussia Mönchengladbach, Kevin Stöger, a semana foi agitada. Primeiro veio um convite para a seleção austríaca, seguido pelo seu aniversário na terça-feira, e agora, no sábado, ele vai retornar ao Ruhrstadion de Bochum, onde passou um total de quatro anos com o VfL.

"Tenho muitos amigos lá, não só na equipe, mas também entre os funcionários e o clube. Do meu tempo lá, tenho uma boa ideia de como a Bochum funciona, e posso definitivamente oferecer algumas informações valiosas à nossa equipe técnica", compartilhou o meio-campista antes do jogo de sábado (15:30/Sky).

O técnico Gerardo Seoane está encantado com as boas atuações de Stöger, que lhe renderam uma convocação para a seleção austríaca. "Ele construiu um forte caso com suas atuações na última temporada. Estamos muito felizes por ele e espero que isso lhe dê um empurrão adicional", acrescentou o treinador suíço.

