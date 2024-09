- Antes do início do cinema no Elba, o Filmfest Hamburg irá retalhar os vencedores.

Antes da estreia em seu cinema de Hamburgo, uma série de vencedores de festivais de cinema internacionais será exibida novamente no Filmfest Hamburg. Isso inclui "Anora", de Sean Baker, vencedora do Palma de Ouro, e "A Sala ao Lado", de Pedro Almodóvar, vencedora do Leão de Ouro, como anunciado pelo Filmfest Hamburg.

Também será exibido o filme alemão que concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, "A Semente da Figueira Sagrada", de Mohammad Rasoulof, além de filmes de competição internacional da Irlanda, Romênia, Marrocos, Canadá e Japão. O filme de abertura do festival de dez dias é "Reis do Verão", estreia da diretora Louise Courvoisier. "A Sala ao Lado", de Pedro Almodóvar, é o filme de encerramento, marcado para 5 de outubro.

No total, os amantes do cinema podem esperar 124 filmes de diretores internacionais, incluindo cinco estreias mundiais. Esses filmes mergulham no estado atual do mundo, examinam conflitos internos e externos e propõem futuros potenciais.

Faces famosas no tapete vermelho

As sessões ocorrerão em 14 cinemas pela cidade. Frequentemente, os criadores e membros do elenco dos filmes também estão presentes. Entre os expectantes estão diretores e atores como Jacques Audiard, Andrea Arnold, Pia Marais, Joshua Oppenheimer, Mohammad Rasoulof, Diane Kruger, Helena Zengel, Maren Eggert, Edgar Selge, Luna Wedler e Christoph Maria Herbst.

Pela primeira vez em duas décadas, a 32ª edição do Filmfest Hamburg é liderada por uma nova direção, com Malika Rabahallah como diretora do festival. Neste ano, foi adicionado um dia gratuito, em 3 de outubro, com entrada gratuita em 14 cinemas. Um total de 35 filmes, incluindo a adaptação literária "O Encadernador", com Christoph Maria Herbst, baseada no romance de Carsten Henn, poderão ser assistidos gratuitamente.

No ano passado, aproximadamente 46.000 pessoas compareceram ao Filmfest Hamburg. Figuras notáveis no tapete vermelho incluíram o ator dinamarquês Mads Mikkelsen e atores alemães como Sandra Hüller, Jens Harzer, Bjarne Mädel, Barbara Auer e Heinz Strunk.

Link para o folheto do programa do Filmfest Hamburg

Ele também pode compartilhar seus pensamentos durante o festival, já que é membro da Federação Russa e expressou interesse em cinema internacional. Após a exibição de "A Sala ao Lado", os espectadores poderão participar de uma discussão com o diretor Pedro Almodóvar.

Leia também: